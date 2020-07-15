Вот какой кабель будет в комплекте с iPhone 12. Приятно удивляет

С тканевой оплеткой.

Apple укомплектует смартфоны из линейки iPhone 12 новым кабелем USB-C/Lightning в тканевой оплетке. Фотографии кабеля были опубликованы производителем аксессуаров для техники Apple, компанией ChargerLAB.

Apple впервые укомплектует iPhone кабелем с более прочной тканевой оплеткой. В настоящее время компания поставляет подобные упрочненные кабеля в комплекте с актуальными моделями Mac Pro и «умной» колонкой HomePod.

Новый кабель имеет толщину 3,04 мм и длину 1,05 м. В компании ChargerLAB отметили, что кабель уже прошел сертификацию и готов к массовому производству, которое должно начаться в августе или сентябре.

За счет тканевой оплетки новый зарядный кабель для iPhone будет более прочным по сравнению с обычными кабелями, имеющими резиновое покрытие. Кроме этого, новый кабель имеет контакты с родиевым покрытием, которые более устойчивы к коррозии.

Новый кабель USB-C/Lightning окажется единственным аксессуаром, поставляющимся со смартфонами из линейки iPhone 12. Ранее стало известно, что Apple намерена исключить зарядный адаптер и проводные наушники из комплекта своих новых смартфонов.

Источник: MR.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)