Вот какую необычную функцию получат Apple Watch Series 7

Мониторинг уровня глюкозы в крови.

Нет предела совершенству. Особенно если речь об умных часах Apple. Последние Apple Watch хороши, но могут стать еще круче.

Какими будут Apple Watch Series 7? Появился намек на функцию, связанную со здоровьем. Секрет раскрыл отчет SEC – Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Документ касается британской компании Rockley Photonics. Она специализируется на разработке датчиков для мониторинга уровня глюкозы в крови.

Анализ происходит с помощью инфракрасных сенсоров. Их Rockley Photonics продает 2 крупным клиентам. Один из них – Apple.

Зачем Rockley Photonics поставляет Apple упомянутые датчики. Они идеально подходят для смарт-часов.

Про Apple Watch Series 7 давно ходят слухи, что они научатся измерять уровень глюкозы. Теперь ясно, кто предоставит Apple компоненты.

К сожалению, признаков скорого анонса Apple Watch Series 7 нет. Наоборот, инсайдеры утверждают, что гаджет выйдет лишь в следующем году.

Источник: wccftech.com

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