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Вот лучший iPhone для игр в 2021 году

28 Апр, 2021

Вот лучший iPhone для игр в 2021 году

Круче некуда.

iPhone – классная игровая платформа. Телефоны Apple мощные и радуют огромным каталогом хитов (включая эксклюзивы Apple Arcade ).

В целом – геймерам понравится любой актуальный айфон. Требовательные игры запустятся на каждом из них.

Вот лучший iPhone для игр в 2021 году

Однако самый лучший опыт вы получите только на одной модели. Речь об iPhone 12 Pro Max. Вот несколько аргументов в его пользу.

Все последние iPhone оснащены процессором A14. Но iPhone 12 Pro Max имеет больше оперативной памяти. Что делает устройство быстрее.

iPhone 12 Pro Max

Второй момент – автономность. Доказано, что iPhone 12 Pro Max работает дольше собратьев. Настоящая находка для тех, кто играет в дороге. Не носить же с собой power bank?

Третий фактор – размер дисплея. iPhone 12 Pro Max предлагает впечатляющий 6,7-дюймовый экран. На нем легче управлять виртуальными джойстиками и кнопками.

iPhone 12 Pro Max

Трансляции с Xbox и Playstation тоже выглядят эффектнее. Плюс на iPhone 12 Pro Max удобнее читать текст в РПГ.

Не забывайте про сети 5 поколения. Вы скажете, что 5G круче садит батарею? Поэтому iPhone 12 Pro Max с емким аккумулятором подходит идеально.

Раздражение вызывает лишь цена. В России за аппарат придется выложить от 109 990 рублей.

Источник: macworld.com

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