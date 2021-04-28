Вот лучший iPhone для игр в 2021 году

Круче некуда.

iPhone – классная игровая платформа. Телефоны Apple мощные и радуют огромным каталогом хитов (включая эксклюзивы Apple Arcade ).

В целом – геймерам понравится любой актуальный айфон. Требовательные игры запустятся на каждом из них.

Однако самый лучший опыт вы получите только на одной модели. Речь об iPhone 12 Pro Max. Вот несколько аргументов в его пользу.

Все последние iPhone оснащены процессором A14. Но iPhone 12 Pro Max имеет больше оперативной памяти. Что делает устройство быстрее.

Второй момент – автономность. Доказано, что iPhone 12 Pro Max работает дольше собратьев. Настоящая находка для тех, кто играет в дороге. Не носить же с собой power bank?

Третий фактор – размер дисплея. iPhone 12 Pro Max предлагает впечатляющий 6,7-дюймовый экран. На нем легче управлять виртуальными джойстиками и кнопками.

Трансляции с Xbox и Playstation тоже выглядят эффектнее. Плюс на iPhone 12 Pro Max удобнее читать текст в РПГ.

Не забывайте про сети 5 поколения. Вы скажете, что 5G круче садит батарею? Поэтому iPhone 12 Pro Max с емким аккумулятором подходит идеально.

Раздражение вызывает лишь цена. В России за аппарат придется выложить от 109 990 рублей.

Источник: macworld.com

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