Вот, на что способна камера iPhone 12 Pro Max — невероятный снимок Млечного Пути

Впечатляет.

Да, у iPhone 12 Pro Max отсутствует особый режима астросъемки, как у некоторых флагманских смартфонов на Android’е. Однако это не мешает фотографам делать невероятные снимки на его камеру. В том числе Луны, ночного неба и звезд. Том Керсс (Tom Kerss), астроном и писатель, продемонстрировал снимок Млечного Пути, сделанный на флагманский Айфон.

Смотрим на него ниже.

Господин Керсс восхищен результатом:

О ProRAW, кстати, мы писали тут. Почитайте. Ну и если интересно, попробуйте повторить в ясную погоду. Вдруг у вас тоже получится. Делитесь снимками с нами. Опубликуем!

We need to talk about the astrographic potential of modern smartphone cameras. This image was made from data captured using an iPhone 12 Pro Max. Sensor pixels are just 1.7 microns! It’s ridiculously capable for its size and provides usable data courtesy of 12-bit DNG – ‘ProRAW’ pic.twitter.com/ODndP7vBv9

— Tom Kerss FRAS 🪐 (@tomkerss) July 21, 2021