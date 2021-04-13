Вот новая весенняя коллекция чехлов для iPhone 12. Есть цвет дыни!
Всего 4 оттенка.
Любопытная утечка случилась. Некто Tommy Boi разместил в Twitter изображение новых силиконовых чехлов Apple.
Речь о весенней коллекции для iPhone 12. Такие Apple выпускает ежегодно. Похожий набор в прошлом марте получил iPhone 11.
Репутация Tommy Boi под сомнением. Раньше он не сообщал о продуктах Apple. Однако картинка не противоречит предыдущим слухам.
Один из вариантов – цвета дыни. Кроме того, есть аметист, голубой капри и фисташка.
Чехлы еще не представлены официально. Вероятно, их покажут 20 апреля – на презентации Apple. Дата проведения уже раскрыта.
Источник: appleinsider.com
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