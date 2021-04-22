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Вот он какой: изображения самого доступного 5G-смартфона Samsung

22 Апр, 2021

Вот он какой: изображения самого доступного 5G-смартфона Samsung

Встречайте, Galaxy A22.

@OnLeaks – один из известнейших инсайдеров. На сайте Voice он опубликовал несколько интересных рендеров.

Что на изображениях? Одна из ожидаемых новинок Samsung. Речь о смартфоне Galaxy A22, который для многих откроет мир 5G.

Galaxy A22

Samsung предлагает бюджетное устройство с поддержкой сетей 5 поколения. Более дешевых аналогов у компании не будет. По крайней мере – в 2021 году.

Судя по картинкам – гаджет получит экран с каплевидным вырезом. Также слухи приписывают Galaxy A22 тройную камеру и сканер отпечатков пальцев (на боковой грани).

Galaxy A22

Точная дата анонса неизвестна. Скорее всего – в ближайшие месяцы.

Источник: gizmochina.com

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