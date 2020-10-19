Вот он, живой iPhone 12 Pro — распаковка смартфона на видео

Смотрится круто.

Известный сетевой аналитик под ником Ice Universe показал процесс распаковки iPhone 12 Pro на видео. Это первая «живая» демонстрация устройства с 13 октября.

Айфон 12 Pro показан в строгой графитовой расцветке. Выглядит он стильно и правда напоминает нам «острые» iPhone 4 и iPhone 5.

The real iPhone 12 Pro, unparalleled refinement. pic.twitter.com/QWXZLCN09W — Ice universe (@UniverseIce) October 19, 2020

Упаковка аскетичная, а ее содержимое совсем бедное. В коробке нет адаптера питания, отсутствуют привычные наушники. Там находится лишь сам iPhone 12 Pro, бумажка и провод. Всё!

Главное отличие iPhone 12 Pro от iPhone 12 — тройная камера с лазерным дальномером. В остальном разница несущественная. Мы уже сравнили оба 6,1-дюймовых айфона — читаем об этом тут.

Напомним, что в России предзаказы на премиальный iPhone 12 стартуют уже 21 октября, послезавтра. Стартовый ценник — 99 990 рублей. Столько просят за версию с 128 ГБ флэш-памяти.

Источник: Twitter

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