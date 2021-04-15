Вот они какие! AirPods 3 на новом живом фото
Их могут представить в апреле.
Давно ничего не было слышно про AirPods 3. Однако инсайдеры снова активизировались. В интернет утекла фотография долгожданных наушников.
AirPods 3 засветились в китайской социальной сети Weibo. Взгляните на изображение.
Еще интереснее дата выхода. По слухам – AirPods 3 анонсируют вместе с Apple Pencil и iPad Pro 2021.
Почти все уверены, что обновленный iPad Pro покажут на весенней презентации Apple. Мероприятие состоится 20 апреля.
Следовательно – мы увидим AirPods 3 на следующей неделе. Если информаторы не ошиблись в очередной раз.
Источник: imore.com
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