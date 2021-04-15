Вот они какие! AirPods 3 на новом живом фото

Их могут представить в апреле.

Давно ничего не было слышно про AirPods 3. Однако инсайдеры снова активизировались. В интернет утекла фотография долгожданных наушников.

AirPods 3 засветились в китайской социальной сети Weibo. Взгляните на изображение.

Еще интереснее дата выхода. По слухам – AirPods 3 анонсируют вместе с Apple Pencil и iPad Pro 2021.

Почти все уверены, что обновленный iPad Pro покажут на весенней презентации Apple. Мероприятие состоится 20 апреля.

Следовательно – мы увидим AirPods 3 на следующей неделе. Если информаторы не ошиблись в очередной раз.

Источник: imore.com

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