Новости

Вот они какие! AirPods 3 на новом живом фото

15 Апр, 2021

Вот они какие! AirPods 3 на новом живом фото

Их могут представить в апреле.

Давно ничего не было слышно про AirPods 3. Однако инсайдеры снова активизировались. В интернет утекла фотография долгожданных наушников.

AirPods 3 засветились в китайской социальной сети Weibo. Взгляните на изображение.

AirPods 3 на новом живом фото

Еще интереснее дата выхода. По слухам – AirPods 3 анонсируют вместе с Apple Pencil и iPad Pro 2021.

Почти все уверены, что обновленный iPad Pro покажут на весенней презентации Apple. Мероприятие состоится 20 апреля.

Следовательно – мы увидим AirPods 3 на следующей неделе. Если информаторы не ошиблись в очередной раз.

Источник: imore.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий