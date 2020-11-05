Вот они какие — первое «живое» фото наушников AirPods 3

Новые беспроводные наушники от Apple.

На просторах сети обнаружилось первое реальное фото нового поколения беспроводных наушников AirPods. Им поделился китайский портал 52audio. Ранее эти же ребята первыми слили в сеть изображение AirPods Pro.

Мы видим верхнюю часть наушника AirPods 3 (альтернативный вариант названия — AirPods Lite), а также часть зарядного кейса.

If AirPods (3rd generation) Look like this, I will buy it 😌 https://t.co/yWi3nBjUHY — Apple Lab (@aaple_lab) November 5, 2020

Ранее инсайдеры сообщали, что AirPods 3 будут отличаться от предыдущих поколений короткой ножкой и сменными вкладышами. Но на фото их мы, к сожалению, не видим. Зато заметно, что наушники стали более компактными.

В целом же дизайн вполне узнаваем — AirPods не спутаешь ни с одной другой TWS-моделью на рынке.

Премьера AirPods 3 ожидается в 2021 году. По слухам, новинка сможет похвастаться функцией активного шумоподавления.

Источник: 9to5mac

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