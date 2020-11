Вот они какие — первое «живое» фото наушников AirPods 3

Новые беспроводные наушники от Apple.

На просторах сети обнаружилось первое реальное фото нового поколения беспроводных наушников AirPods. Им поделился китайский портал 52audio. Ранее эти же ребята первыми слили в сеть изображение AirPods Pro.

Мы видим верхнюю часть наушника AirPods 3 (альтернативный вариант названия — AirPods Lite), а также часть зарядного кейса.

If AirPods (3rd generation) Look like this, I will buy it 😌 https://t.co/yWi3nBjUHY

— Apple Lab (@aaple_lab) November 5, 2020