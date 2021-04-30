Вот почему не стоит использовать простые пароли

Не облегчайте жизнь хакерам.

Есть такая компания – Bi.Zone. Это “дочка” Сбера, занимающаяся кибербезопасностью. Ее эксперты проанализировали случаи взлома компьютеров в России за 2020 и 2021 годы.

Специалисты изучили успешные атаки хакеров. 46% были проведены подбором паролей.

Злоумышленникам помогает, что люди используют простые сочетания. Подобные легко угадать. Никаких специальных навыков не нужно.

На втором месте по популярности – фишинговые письма. Благодаря им совершено 34% проникновений.

Уязвимости сервисов и ПО – на третьей строчке. Они стали причиной 17% взломов.

Самый экзотический способ – инсайдерская информация и утечки персональных данных. На их счету 3% преступлений.

Вывод однозначный: придумывайте пароли посложнее.

Источник: vedomosti.ru

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