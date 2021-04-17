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Вот почему владельцы iPhone 11 должны установить iOS 14.5 как можно скорее

17 Апр, 2021

Вот почему владельцы iPhone 11 должны установить iOS 14.5 как можно скорее

Обновление решает проблему с батареей.

iOS 14.5 выйдет в самое ближайшее время. Вероятно, это случится после весенней презентации Apple – 20 апреля.

В iOS 14.5 много интересного. Но особенно апдейт рекомендуется обладателям iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Насколько iOS 14.5 быстрее, чем iOS 14.4.1

Обновление “лечит” неисправный индикатор батареи – с помощью повторной калибровки состояния.

Функция появилась в шестой бете iOS 14.5. Она устраняет ошибочные отчеты о максимальной емкости и производительности аккумулятора.

зарядка

Некоторым баг доставил неприятности. Айфон показывал, что заряд есть, но мог внезапно разрядиться.

Повторная калибровка занимает несколько недель. Как раз столько прошло с релиза iOS 14.5 beta 6.

Владельцы iPhone 11 делятся результатами. Инструмент работает. Люди видят улучшения состояния батареи. Например – было 90%, а стало 96%.

Таких сообщений большинство. Впрочем, жалобы на падение показателей тоже имеются.

Источник: bgr.com

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