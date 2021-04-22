Вот шпионские фото протитипа iPhone 13 mini

Интригующие изменения.

iPhone 12 mini плохо продается. Однако Apple хочет дать компактным айфонам шанс. Судя по утечкам – осенью выйдет iPhone 13 mini.

Чем новинка будет отличаться от iPhone 12 mini? Необычной тыльной панелью. Оценить ее можно по живому фото, опубликованному в сети.

Инсайдерам удалось раздобыть снимок прототипа iPhone 13 mini. Изображение подтверждает слухи об основной камере. Ее модули расположены по диагонали (а не вертикально, как прежде).

Также стал толще блок, на котором размещены объективы. Это свидетельствует об улучшении соответствующих компонентов.

Источник: ithome.com

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