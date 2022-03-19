Вот так будет выглядеть iPhone 14 Pro
Смотрим.
Инсайдер и дизайнер под ником @xleaks7 опубликовал качественные рендеры Айфон 14 Про на основе утекших в сеть чертежей.
Очевидно, именно так и будет выглядеть iPhone 14 Pro. Какие главные нововведения? Отсутствие большой челки. Теперь селфи-камера находится в отдельном маленьком вырезе. А датчики системы Face ID? В вырезе побольше.
В остальном же это почти копия iPhone 13 Pro.
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