Вот так будет выглядеть iPhone 14 Pro

Смотрим.

Инсайдер и дизайнер под ником @xleaks7 опубликовал качественные рендеры Айфон 14 Про на основе утекших в сеть чертежей.

Очевидно, именно так и будет выглядеть iPhone 14 Pro. Какие главные нововведения? Отсутствие большой челки. Теперь селфи-камера находится в отдельном маленьком вырезе. А датчики системы Face ID? В вырезе побольше.

В остальном же это почти копия iPhone 13 Pro.

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