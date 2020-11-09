Вот так просто — iOS 14 взломали за 10 секунд

Защита не устояла.

В Китае в городе Чэнду провели самое крупное и престижное соревнование хакеров современности под названием Tianfu Cup 2020. Командам требовалось взломать различные приложения и операционные системы. Разумеется, организаторы мероприятия не обошли внимание и iOS 14.

На ее взлом членам группы Qihoo 360 потребовалось всего 10 секунд!

Пробивали защиту хваленой ОС от Apple на смартфоне iPhone 11 Pro. Причем справились с задачей сразу две команды — из лаборатории Ant-Financial Light-Year Security и упомянутой выше Qihoo 360 (Исследовательский институт уязвимостей правительственной и корпоративной безопасности).

Эксперты из Qihoo 360 воспользовались уязвимостью нулевого дня для выполнения кода в системном процессе. Хакеры смогли получить доступ к фотографиям, списку контактов и другой информации на айфоне.

Приз за обнаружение этой уязвимости внушительный — 180 тысяч долларов!

В ходе соревнований также были взломаны операционные системы Android 10, Windows 10, Ubuntu, браузеры Chrome, Safari, Firefox, приложение Adobe PDF Reader, роутеры TP-Link и ASUS, а также смартфон Galaxy S20 от Samsung.

Источник: MyDrivers

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