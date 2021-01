Вот так выглядел прототип iPhone 12 Pro

С iOS 14 без пользовательского интерфейса.

Один из пользователей твиттера поделился фотографиями прототипа iPhone 12 Pro. Мы видим тестовый образец новенького айфона с iOS 14 без UI (пользовательский интерфейс). Такую ОС купертиновцы используют на рабочих прототипах смартфонов для отладки.

Прототип выполнен в расцветке Pacific Blue. Это один из самых востребованных цветов у Айфон 12 Про. Но на фото он куда более синий. Вероятно, что Apple несколько изменила оттенок к релизу.

Pacific Blue #prototype iPhone 12Pro,

running a factory operative system called SwitchBoard, which is a nonUI variant of our well known iOS 14.1.#AppleCollection #AppleInternal #iPhone12Pro pic.twitter.com/yvEL30jZQl

— 🔥🌸 Giulio Zompetti (@1nsane_dev) January 13, 2021