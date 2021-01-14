Новости

Вот так выглядел прототип iPhone 12 Pro

14 Янв, 2021

Вот так выглядел прототип iPhone 12 Pro

С iOS 14 без пользовательского интерфейса.

Один из пользователей твиттера поделился фотографиями прототипа iPhone 12 Pro. Мы видим тестовый образец новенького айфона с iOS 14 без UI (пользовательский интерфейс). Такую ОС купертиновцы используют на рабочих прототипах смартфонов для отладки.

Прототип выполнен в расцветке Pacific Blue. Это один из самых востребованных цветов у Айфон 12 Про. Но на фото он куда более синий. Вероятно, что Apple несколько изменила оттенок к релизу.

К слову, iPhone 12 Pro является одной из самых популярных моделей в четверке актуальных айфонов.

Источник: Gizmochina

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий