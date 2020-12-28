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Вот так выглядел самый первый прототип Apple Watch

28 Дек, 2020

Вот так выглядел самый первый прототип Apple Watch

Эксклюзивные кадры.

Вслед за эксклюзивными фотографиями первых прототипов iPhone подоспели не менее эксклюзивные изображения самых первых Apple Watch. Ими поделился один из пользователей на своем Twitter-канале. 

Apple Watch прототип

Что забавно, часы сфотографированы в специальном кейсе, по которому тяжело определить финальный дизайн часов. Вероятнее всего, на тот момент Apple еще не определились с внешним видом первых умных часов, поэтому решили положить девайс в кейс, который бы соответствовал примерному дизайну будущего гаджета.

На изображениях можно разглядеть приложение Lisa Tester, а также программу Springboard zoom. Судя по фотографии, дизайн операционной системы WatchOS уже был сформирован. Вот такие эксклюзивные кадры! Интересно, знало ли руководство Apple о том, что их новые умные часы обретут такую популярность во всем мире? 

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