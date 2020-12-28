Вот так выглядел самый первый прототип Apple Watch
Эксклюзивные кадры.
Вслед за эксклюзивными фотографиями первых прототипов iPhone подоспели не менее эксклюзивные изображения самых первых Apple Watch. Ими поделился один из пользователей на своем Twitter-канале.
Что забавно, часы сфотографированы в специальном кейсе, по которому тяжело определить финальный дизайн часов. Вероятнее всего, на тот момент Apple еще не определились с внешним видом первых умных часов, поэтому решили положить девайс в кейс, который бы соответствовал примерному дизайну будущего гаджета.
Prototype Apple Watch with Security Case runs an Internal Pre-WatchOS 1.0 build, complete with internal testing apps and development settings. It’s extremely amazing that something like this could still exist; without having been destroyed. #appleinternal pic.twitter.com/WDTWP0NpIp
— Apple Demo (@AppleDemoYT) December 27, 2020
На изображениях можно разглядеть приложение Lisa Tester, а также программу Springboard zoom. Судя по фотографии, дизайн операционной системы WatchOS уже был сформирован. Вот такие эксклюзивные кадры! Интересно, знало ли руководство Apple о том, что их новые умные часы обретут такую популярность во всем мире?
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