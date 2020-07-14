Вот такая система. Apple пришлось заплатить Samsung за слабые продажи iPhone

И заплатить огромные деньги.

Apple выплатила компании Samsung компенсацию за плохие продажи iPhone. Как выяснили аналитики Display Supply Chain Consultants, Samsung получила от Apple выплату в размере 950 миллионов долларов за невыполнение партнерского соглашения.

По соглашению между компаниями, Apple должна была приобрести у Samsung определенное число OLED-дисплеев для iPhone. Однако из-за слабых продаж iPhone на фоне сложной эпидемиологической ситуации в мире, Apple пришлось сократить производство новых моделей iPhone. Как результат, Apple не понадобились все дисплейные панели, ранее заказанные у Samsung.

В качестве компенсации Apple заплатила Samsung неустойку в размере 950 миллионов долларов. По словам экспертов, неустойка могла быть еще больше, но Apple все-таки выкупила у Samsung часть дисплейных панелей.

Ранее стало известно, что Samsung останется главным поставщиком OLED-дисплеев для новых моделей iPhone. Корейский производитель поставит экраны для флагманских iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: MR.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: