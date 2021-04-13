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Вот таким будет iPhone 13 — точные рендеры от купертиновцев

13 Апр, 2021

Вот таким будет iPhone 13 — точные рендеры от купертиновцев

Большая утечка.

Портал MySmartPrice выложил CAD-рендеры Айфона 13 (речь о простой версии, не Про), который официально представят только осенью. Утверждается, что изображения утекли из офиса самой Apple. Если это и правда так, то теперь мы точно знаем, как именно будет выглядеть новый iPhone.

Что видим?

  1. Обновленный блок тыльной камеры. Он диагональный, а не вертикальный. Необычно.
  2. Размер модуля Face ID уменьшился.

И всё. В остальном тринадцатый айфон такой же, как и двенадцатый.

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