Вот таким будет iPhone 13 — точные рендеры от купертиновцев

Большая утечка.

Портал MySmartPrice выложил CAD-рендеры Айфона 13 (речь о простой версии, не Про), который официально представят только осенью. Утверждается, что изображения утекли из офиса самой Apple. Если это и правда так, то теперь мы точно знаем, как именно будет выглядеть новый iPhone.

Что видим?

Обновленный блок тыльной камеры. Он диагональный , а не вертикальный. Необычно. Размер модуля Face ID уменьшился .

И всё. В остальном тринадцатый айфон такой же, как и двенадцатый.

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