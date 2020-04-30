Вот таким должен стать iPhone 12. Эффектный рендер на основе утечек

Красота!

Серия инсайдерских утечек в марте и апреле привела к тому, что о новых смартфонах Apple стало многое известно. Источники раскрыли в том числе первый CAD-чертеж iPhone 12, который указал на ключевые особенности дизайна новинки. Известный дизайнер под ником @PhoneDesigner обратил внимание на утечке и создал качественный рендер одного из будущих смартфонов Apple.

Рендер учитывает все раскрытые особенности iPhone 12. Смартфон имеет переработанную форму корпуса с прямоугольными гранями в стиле iPad Pro последних поколений и iPhone 4. Рамки по периметру экрана устройства стали тоньше. Широкая верхняя рамка была укорочена примерно в два раза.

На задней поверхности корпуса расположился привычный по iPhone 11 и iPhone 11 Pro блок с камерами. Самих камер стало четыре. Три основных модуля дополняет 3D-сенсор LiDAR, отвечающий за определение точного расстояния до объектов. Этот сенсор впервые появился в iPad Pro 2020, вышедшем в марте.

Качественный рендер нового iPhone 12 позволяет оценить наиболее вероятный внешний вид смартфона уже сейчас. Отметим, что на такой дизайн будущего iPhone указали все ведущие инсайдеры, которые каждый год правильно раскрывают особенности новых устройств Apple.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (4,50 из 5, оценили: 2)

из 5, оценили: