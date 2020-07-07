Вот такой конкурент iPhone 12. Google Pixel 5 полностью рассекречен

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Проверенный инсайдер под ником xleaks7 опубликовал качественные изображения новых смартфонов Google Pixel 5 и Pixel 5 XL. Утечка раскрыла окончательный дизайн грядущих смартфонов Google и указала на их ключевые особенности. В частности, стало известно, что в смартфоны вернется сканер отпечатков пальцев.

Новые Google Pixel 5 и 5 XL имеют идентичный дизайн и отличаются между собой только размерами. Самым заметным нововведением смартфоном стал сканер отпечатков пальцев, который вернулся в линейку после пропажи из моделей предыдущего поколения.

Напомним, что в Pixel 4 дактилоскопический сенсор был заменен функцией сканирования лица. Однако в Google посчитали разработанную технологию менее удобной для использования. В связи с этим в смартфоны компании вернулся сканер отпечатков.

Новые Google Pixel 5-го поколения располагают тройной основной камерой, расположенной на выступающей из корпуса платформе. Фронтальная камера смартфонов встроена в компактное отверстие в углу экрана.

Согласно последним данным, Google Pixel 5 будет оснащен 5,78-дюймовым дисплеем, а Pixel 5 XL — 6,12-дюймовым. Известно, что смартфоны будут различаться процессорами. За производительность более компактного и дешевого Pixel 5 будет отвечать чип Qualcomm Snapdragon 765, тогда как в основу Pixel 5 XL ляжет система на флагманском чипе Snapdragon 865.

Источник: Twitter.

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