Вот это и есть суперзум — для iPhone выпускают компактный телескоп Dwarf Telescope
Посмотрим на планеты.
Компания TinyScope CAM собирает деньги на выпуск компактного телескопа на платформе Indiegogo. Речь идет об устройстве, которое оснащено продвинутой оптической начинкой и передовой электроникой. Оно предназначается для вашего айфона и, если цели кампании по сбору средств будут достигнуты, позволит увидеть планеты Солнечной системы на экране смартфона в специальном приложении.
Внутри Dwarf Telescope находится особая линза, которая способна достичь объектов за сотни тысяч километров от нашей планеты. Причем, показать их в высоком качестве.
Достаточно подключить телескоп к айфону через Wi-Fi. И насладиться той же Луной (как на фото ниже).
Также можно увидеть объекты, расположенные и тут, на Земле. Вот так:
Вес телескопа составляет 0,55 кг. В комплекте будет штатив. А цена? Порядка $130.
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