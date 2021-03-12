Вот это зрелище: над Якутией пронесся огненный метеор
Не каждый день такое увидишь.
Еще не забыли про Челябинский метеорит? Над Якутией промчался похожий – только поменьше.
Дело было в темное время суток. Получилось эффектно. Огненный болид над жилыми домами. Посмотрите!
Интересный момент – люди, идущие по своим делам. Метеор не замечают. Летит себе и ладно.
К счастью, кто-то догадался снять видео. Съемка велась в поселке Усть-Нера, что в Оймяконском районе.
Обошлось без катастрофы. Небесное тело просто сгорело в атмосфере.
Источник: iz.ru
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