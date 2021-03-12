Вот это зрелище: над Якутией пронесся огненный метеор

Не каждый день такое увидишь.

Еще не забыли про Челябинский метеорит? Над Якутией промчался похожий – только поменьше.

Дело было в темное время суток. Получилось эффектно. Огненный болид над жилыми домами. Посмотрите!



Интересный момент – люди, идущие по своим делам. Метеор не замечают. Летит себе и ладно.

К счастью, кто-то догадался снять видео. Съемка велась в поселке Усть-Нера, что в Оймяконском районе.

Обошлось без катастрофы. Небесное тело просто сгорело в атмосфере.

Источник: iz.ru

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