Возле Сатурна могут жить инопланетяне — на спутнике планеты обнаружены признаки жизни

Вот так находка.

Межпланетная станция «Кассини-Гюйгенс», пролетая мимо Энцелада, спутника Сатурна, неожиданно обнаружила на нем огромное количество метана, что косвенно указывает на наличие органической жизни. Также станция зафиксировала извержения солевых вулканов.

Люди уже достаточно давно знают, что в недрах Энцелада имеется полноценный океан, в котором как раз и могут обитать так называемые Энцеладяне (по аналогии с Землянами). Вероятно, что это всего лишь бактерии, но нельзя исключать и наличие сложных форм жизни. Быть может это нечто вроде кораллов. Или рыб. А если под поверхностью развилась разумная подводная жизнь?

Да, это интересно. Но вряд ли мы об этом узнаем в ближайшем будущем. Только если начнем бурить Энцелад, тем самым нарушив их гармоничное существование. В общем, тут мы можем выступить только в качестве злобных захватчиков или нарушителей спокойствия…

Так что лучше оставить все, как есть.

Почитаем о космосе?

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