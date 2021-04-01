Возможности iOS 15 раскроют 7 июня, а выпустят в сентябре 2021

Сразу после выхода первой бета-версии iOS 15 мы сделаем подробный обзор прошивки.

iOS 15 выйдет в сентябре 2021 года, а анонсирована она будет 7 июня на ежегодной конференции разработчиков Apple – WWDC 2021. Этим летом традиционное мероприятие для разработчиков компания Apple вновь проводит в онлайн формате. Сами знаете почему, ничего не поделаешь. Кстати, кто-нибудь из наших читателей уже вакцинировался от ковид-19 или пока приняли позу Ждуна? Или совсем вакцинироваться не собираетесь? Пишите в комментариях, нам интересно!

WWDC 2021 пройдет с 7 по 11 июня и в самый первый день мероприятия будут анонсированы прошивки iOS 15, macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15. В течение нескольких дней после завершения конференции для разработчиков Apple обычно выпускает первую бета-версию iOS 15. Мы тут же мигом установим iOS 15 beta на свои Айфоны и сделаем для вас полноценный обзор iOS 15 со своими отзывами.

Хотим попросить наших читателей не устанавливать на свои Айфоны бета-версии iOS 15, ведь это может грозить серьезными сбоями в работе iPhone: возможны проблемы со связью, с Wi-Fi и мобильным интернетом, с запуском многих приложений тк они еще доработаны разработчиками до совместимости с iOS 15. На бета-версиях вылеты приложений или совсем некорректная их работа не должна удивлять. Поэтому набираемся терпения и ждем официального релиза iOS 15 осенью.

Кстати, помимо прошивок на WWDC 2021 могут быть представлены новые компьютеры MacBook Pro или iMac на базе Apple Silicon.

Какие Айфоны поддерживают iOS 15

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE 2020 (2-го поколения)

iPod touch (7-го поколения)

Какие Айфоны пролетают мимо iOS 15 и остаются на iOS 14

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

iPhone SE 1-го поколения

iPad 5-го поколения

Дата выхода iOS 15 – сентябрь 2021.

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