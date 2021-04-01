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Возможности iOS 15 раскроют 7 июня, а выпустят в сентябре 2021

1 Апр, 2021

Возможности iOS 15 раскроют 7 июня, а выпустят в сентябре 2021

Сразу после выхода первой бета-версии iOS 15 мы сделаем подробный обзор прошивки.

iOS 15 выйдет в сентябре 2021 года, а анонсирована она будет 7 июня на ежегодной конференции разработчиков Apple – WWDC 2021. Этим летом традиционное мероприятие для разработчиков компания Apple вновь проводит в онлайн формате. Сами знаете почему, ничего не поделаешь. Кстати, кто-нибудь из наших читателей уже вакцинировался от ковид-19 или пока приняли позу Ждуна? Или совсем вакцинироваться не собираетесь? Пишите в комментариях, нам интересно!

iOS 15

WWDC 2021 пройдет с 7 по 11 июня и в самый первый день мероприятия будут анонсированы прошивки iOS 15,  macOS 12, watchOS 8 и tvOS 15. В течение нескольких дней после завершения конференции для разработчиков Apple обычно выпускает первую бета-версию iOS 15. Мы тут же мигом установим iOS 15 beta на свои Айфоны и сделаем для вас полноценный обзор iOS 15 со своими отзывами.

Хотим попросить наших читателей не устанавливать на свои Айфоны бета-версии iOS 15, ведь это может грозить серьезными сбоями в работе iPhone: возможны проблемы со связью, с Wi-Fi и мобильным интернетом, с запуском многих приложений тк они еще доработаны разработчиками до совместимости с iOS 15. На бета-версиях вылеты приложений или совсем некорректная их работа не должна удивлять. Поэтому набираемся терпения и ждем официального релиза iOS 15 осенью.

Кстати, помимо прошивок на WWDC 2021 могут быть представлены новые компьютеры MacBook Pro или iMac на базе Apple Silicon.

Какие Айфоны поддерживают iOS 15

  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone SE 2020 (2-го поколения)
  • iPod touch (7-го поколения)

Какие Айфоны пролетают мимо iOS 15 и остаются на iOS 14

  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone SE 1-го поколения
  • iPad 5-го поколения

Дата выхода iOS 15 – сентябрь 2021.

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