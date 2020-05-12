Возвращение 2007-го. T-образный смартфон LG Wing готовится к выходу

Такого вы еще не видели.

Компания LG готовится к запуску смартфона LG Wing в необычном T-образном форм-факторе. Опубликованные рендеры смартфона указывают на наличие у него двух экранов, один из которых расположен на поворачивающейся на 90 градусов панели.

За основным поворотным экраном располагается дополнительный дисплей. На рендерах показывается, что на вспомогательном экране находятся виртуальная клавиатура и кнопки навигации.

Новый смартфон LG станет современной адаптацией телефонов-слайдеров компании, выпускаемых в нулевых. Тогда LG выпустила несколько телефонов с поворотной передней панелью, под которой размещалась физическая клавиатура и прочие дополнительные клавиши. Примерами таких телефонов были LG 9000 и U960. После свои телефоны в аналогичном форм-факторе выпустили компании Samsung и Nokia.

Выход LG Wing должен состояться в конце 2020 года, выяснили источники издания Heraldcorp.

Источник: Heraldcorp.

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