Возвращение классики — Nokia перевыпустит легендарные Nokia 6300 и Nokia 8000

Для фанатов ретро.

Nokia вновь возрождает классику. На этот раз речь идет о перевыпуске двух моделей из славного прошлого производителя — Nokia 6300 и Nokia 8000. Сегодня в сети появились характеристики обоих «переизданий».

Известно, что и тот и другой телефон (не смартфон!) смогут похвастаться работой в мобильных сетях 4G и будут работать на операционной системе KaiOS.

Nokia 6300 4G — ремейк классической Nokia 6300 2007 года выпуска — получит 2,4-дюймовый экран, 4 МБ оперативной памяти, 512 МБ флэш-памяти (предусмотрена поддержка карт microSD объемом до 32 ГБ) и аккумулятор на 1500 мА*ч.

Габариты новинки — 53 х 131,4 х 13,7 мм. Вес — 104,7 г.

Nokia 8000 4G — переиздание одной из премиальных моделей 8000-ой серии. Инсайдеры уверены, что Nokia перевыпустит Nokia 8800. Телефон получит 2,8-дюймовый дисплей, 4 МБ ОЗУ, накопитель на 512 МБ и батарею емкостью 1500 мА*ч.

Габариты новинки — 56,5 х 132,2 х 12,3 мм. Вес — 110 г.

К сожалению, сроки появления устройств не называются. Но вряд ли ждать придется слишком долго.

Источник: Gizmochina

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