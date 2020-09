Возвращение Touch ID — iPhone 12 могут оснастить сканером отпечатков пальцев

Хорошая новость.

Авторитетный сетевой аналитик под ником iAppleTimes в своем твиттере поделился любопытной новостью. По его словам, смартфоны серии iPhone 12 будут оснащены дактилоскопическими датчиками.

Если эти сведения подтвердятся, то нас ждет возвращение Touch ID.

iPhone 12 models will come with Touch ID — iAppleTimes (@iAppleTimes) September 21, 2020

Судя по всему, эта технология будет применяться вместе со сканером лица Face ID. Пользователи сами смогут выбрать, каким образом защитить свой айфон — с помощью код-пароля, Face ID или Touch ID.

Напомним, что технология Touch ID впервые была использована в iPhone 5s в 2013 году. Первое поколение сенсора также устанавливалось в iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE первого поколения.

Вторая и более совершенная версия датчика стояла в iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone SE (2020).

iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, а также iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max ее были лишены.

Дата официального анонса модельного ряда iPhone 12 по-прежнему не названа. По слухам, смартфоны могут представить 6 октября.

