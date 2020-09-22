Новости

Возвращение Touch ID — iPhone 12 могут оснастить сканером отпечатков пальцев

22 Сен, 2020

Возвращение Touch ID — iPhone 12 могут оснастить сканером отпечатков пальцев

Хорошая новость.

Авторитетный сетевой аналитик под ником iAppleTimes в своем твиттере поделился любопытной новостью. По его словам, смартфоны серии iPhone 12 будут оснащены дактилоскопическими датчиками.

Apple получила патент на Touch ID в дисплее на фоне слухов о его возвращении в iPhone

Если эти сведения подтвердятся, то нас ждет возвращение Touch ID.

Судя по всему, эта технология будет применяться вместе со сканером лица Face ID. Пользователи сами смогут выбрать, каким образом защитить свой айфон — с помощью код-пароля, Face ID или Touch ID.

Напомним, что технология Touch ID впервые была использована в iPhone 5s в 2013 году. Первое поколение сенсора также устанавливалось в iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE первого поколения.

Вторая и более совершенная версия датчика стояла в iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone SE (2020).

iPhone X, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, а также iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max ее были лишены.

Дата официального анонса модельного ряда iPhone 12 по-прежнему не названа. По слухам, смартфоны могут представить 6 октября.

Источник: Twitter

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:




Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Новинки Xiaomi 2020