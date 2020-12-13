Возврат к истокам вместе с Nokia 3310 – каким он был и чем запомнился?

Один из лучших телефонов Nokia за всю историю.

Телефон, который помнят все, включая тех, кто его не застал. В интернете до сих пор появляются шутки по поводу Nokia 3310, а сам гаджет заслужил всенародную любовь и признание. С чем связана такая астрономическая популярность устройства? Попробуем разобраться.

Разумееся, Nokia 3310 выстрелил не просто так. Первые попытки сделать мобильный телефон предпринимались еще в 1994 году, когда технологический гигант выпустил Nokia 2210, но на тот момент это было лишь пробой пера.



Времена были совсем другие. Для того, чтобы устройство ловило связь, пользователям приходилось вытаскивать антенну из верхней части корпуса по аналогии с рацией. Интересные были времена.В период с 1994 по 1999 год Nokia выпустили достаточное количество удачных (и не очень) моделей, и приблизились к тому, о чем мы все с вами привыкли говорить. На тот момент вершиной их прогресса являлся Nokia 3210. Достаточно компактный и с узнаваемыми очертаниями своего преемника. Но выстрелить удалось только через два года.

Почему Nokia 3310 так удивил индустрию мобильных телефонов?

1) В нем был настоящий вибромотор. На тот момент это была прерогатива топовых флагманских телефонов, которые в ту эпоху могли позволить далеко не все. Для кого-то мобильные устройства считались роскошью, и увидеть вибрацию в обычном мобильном телефоне на тот момент было редкостью. Кого-то это подкупало

2) Можно было самостоятельно редактировать встроенные мелодии. Да, не со всеми, но сама возможность изменить композицию давала простор для творчества и экспериментов.

3) Хорошие игры. Да, телефоны никогда не рассматривались как платформа для игр, особенно в эпоху GameBoy, но для 95% населения России мобильники были единственным вариантом поиграть во что-нибудь вне дома. Конечно же, больше всего запомнилась змейка. Она стала настолько культовой, что ее даже перенесли в качестве одного из виджетов на айфоны.

4) Отсутствие антенны. На момент начала 21 века это было еще редкостью. Большинство моделей отличались «торчащим рогом» в верхней правой части корпуса, а те модели, где антенна отсутствовала, могли отличаться плохим сигналом. У Nokia 3310 с этим все было нормально.

5) Анимированное меню. В этом плане Nokia стали тоже кем-то вроде первопроходцев. Вообще, модель 3310 отличалась очень удобным и интуитивно понятным меню.

6) Устойчивость к внешней среде. Нет, Nokia 3310 не был самым прочным телефоном на свете, но его можно было спокойно ронять на пол/асфальт/землю и знать, что с устройством ничего не случится. По правде говоря, этим отличались большинство мобильных телефонов того времени, но Nokia на своих предыдущих моделях отработали конструкцию таким образом, чтобы никакие из его элементов не ломались при падении. Все фиксировалось на крепежах, а при падении телефона вы могли увидеть разве что выпавший аккумулятор и открытую заднюю крышку корпуса. Ну и конечно же, прекрасная автономность.

Нельзя сказать, что телефон к тому времени считался дешевым. Ведь пользователи могли выбрать примерно со схожим набором функций какой-нибудь Samsung или Siemens. Только вот на фоне той «Нокии» они смотрелись уже не так круто. Экран меньше, функционал хуже, форма корпуса уже не особо впечатляет. В Nokia 3310 чувствовалось качество и внимание к деталям. Это можно сравнить с покупкой телевизора Sony и какого-нибудь малоизвестного бренда Dexp. В обоих случаях ты видишь перед собой экран, но у первого будет и картинка получше, и меню удобнее, и сборка лучше. И вот из-за таких мелочей и строится общая картина об устройстве.

Спустя почти 20 лет после выхода Nokia 3310 превратился практически в музейный экспонат, чем-то вроде примера «как нужно делать в ту эпоху». И получил этот статус заслуженно. Да, в то время было довольно много других удачных моделей, но синему телефону повезло чуть больше.

В 2017ом году Nokia даже перезапустили модель под тем же номером. Для кого создавался такой смартфон, не понятно, но заработать на славе своей старой модели немного получилось. К тому же в эпоху функциональных смартфонов устройство за 50 долларов смотрелось неплохо, особенно в качестве подарка родственникам, которые не хотя разбираться с «этими вашими телефонами без кнопок.

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