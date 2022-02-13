Впечатляющий концепт iPhone Air — айфон с гибким дисплеем на M1
Интересный концепт.
Дизайнер под ником adrstudiodesign создал качественный промо-ролик гипотетического iPhone Air. Предположительно, так назовут айфон с гибким дисплеем. Устройство получит форм-фактор раскладушки (как у Samsung Galaxy Z Flip и HUAWEI P50 Pocket).
Аппаратной основой гаджета станет чип M1. Тыльная камера, как у iPhone 13 Pro/13 Pro Max (или 14 Pro/14 Pro Max) — тройная. Какой будет автономность? Думается, что купертиновцы сумеют установить батарею емкостью более 3500 мА*ч.
Сроки выхода? Как нам кажется, вряд ли в этом году. Но в следующем — однозначно.
Чего хотим? Дисплей без складки, разумеется, как у OPPO Find N.
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