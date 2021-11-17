Впервые за 10 лет в России упала скорость мобильного интернета

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Telecom Daily сообщает, что скорость мобильного интернета на территории РФ в ноябре 2021-го года равнялась 21,7 МБ/с. Что на 3 МБ/с меньше, чем в ноябре 2020-го года. Это удивительно потому, что за последние десять лет снижения не случалось.

С чем это связано? С тем, что операторы попросту не успевают модернизировать мобильные сети. Те попросту не справляются с растущим объемом трафика.

Мы знаем, кто виноват. А вот ответа на другой извечный вопрос, что делать, увы, нет. Точнее, есть. Но это сложно. Требуется повсеместный запуск мобильных сетей пятого поколения на территории РФ. Но с 5G в России, как известно, все плохо. Минобороны частотами делиться не планирует…

К слову, быстрее всего мобильный интернет работает у МегаФона (почти 34 МБ/с). На позиции серебряного призера оператор МТС (почти 20 МБ/с). Замыкает тройку лидеров Билайн (19 МБ/с). У Теле2 всего лишь 14,5 МБ/с. б/сек).

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