Впервые за долгие годы. Пользователи Windows 10 получат новое приложение от Apple

Ждем до конца года.

Apple планирует выпустить новое приложение для Windows 10. Согласно данным источников издания Aggiornamenti Lumia, новое бесплатное приложение будет распространяться через магазин Microsoft Store.

Подробностей о приложении источники не уточнили. Предполагается, что новое приложение станет Windows-клиентом для сервиса Apple Music или Apple TV+. На это указывают недавние вакансии, которые были размещены на сайте Apple. Компания искала специалистов для создания мультимедийных приложений нового поколения для операционной системы Windows.

Новое приложение от Apple для Windows 10 может быть запущено осенью, после презентации компанией своих новых продуктов.

Напомним, что с запуском macOS Catalina в 2019 году компания Apple заменила традиционную утилиту iTunes на компьютерах Mac несколькими новыми приложениями. При этом, Apple продолжает регулярно обновлять iTunes для Windows.

Источник: Twitter.

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