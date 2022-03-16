VPN 1.1.1.1 Faster Internet WARP не работает – его блокируют в России

Популярный VPN-сервис в России теперь под запретом.

Знаменитый на весь мир сервис Faster Internet 1.1.1.1 (принадлежит американской компании Cloudflare) в начале осени 2019 года запустил внутри себя VPN-сервис под названием WARP. Он заслуженно набрал высокие рейтинги в магазинах приложений App Store и Google Play Market.

Начиная с 16 марта 2022 от российских пользователей VPN WARP начали поступать сообщения о том, что сервис уже не работает в разных городах России. Где-то по России VPN от 1.1.1.1 Fast Internet еще работает, но на большей части уже нет.

VPN-сервисы россияне активно стали устанавливать после блокировки популярных зарубежных соцсетей: Instagram, Facebook, Twitter. После блокировки почти вся активная российская аудитория Инстаграм продолжила использовать сервис через VPN.

Роскомнадзор начал блокировку в России самых популярных VPN-сервисов, среди которых 1.1.1.1 WARP от Cloudflare, Nord VPN и многие другие. Всего в список заблокированных попало около 20 самых известных VPN сервисов. Список запрещенных VPN не окончательный и работа по блокировке VPN в РФ будет продолжаться.

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