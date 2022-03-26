VPN-сервис 1.1.1.1 вновь заработал в России
Ура?
Создатели знаменитого VPN-сервиса 1.1.1.1 сообщили, что обновили приложение и теперь оно вновь работает в России. Напомним, что это одно из самых удобных и быстрых приложений для айфона (и Андроида). Причем без всяких проблем можно пользоваться совершенно бесплатно.
Впрочем, Роскомнадзор не дремлет и тоже борется с 1.1.1.1, как и другими популярными VPN-сервисами. Так что работать приложение может с переменным успехом.
Пока что 1.1.1.1 работает.
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