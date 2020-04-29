Время работы iPhone SE (2020) сравнили с другими iPhone

Интересный тест.

Выпущенный на прошлой неделе iPhone SE 2-го поколения оснащен аккумулятором со скромной емкостью 1812 мАч, таким же как у iPhone 8. Насколько велика разница во времени работы без подзарядки нового iPhone SE с другими смартфонами Apple? Сравнение «живой» автономности различных моделей iPhone показало, что у новинки Apple не все так плохо.

Сравнение времени автономной работы iPhone SE 2-го поколения с другими смартфонами Apple провел блогер Брэндон Бутч. Вместе с новым iPhone SE он протестировал оригинальный iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR и iPhone 11. В тестировании специально не принимали участие флагманские смартфоны Apple, поскольку их время работы без подзарядки заметно выше.

В рамках сравнения энтузиаст выполнял на смартфонах различные повседневные задачи. На устройствах запускались игры, велась съемка и просматривались видео. Все смартфоны были настроены одинаковым образом.

Победителем в тестировании стал iPhone 11, который проработал 7 часов 41 минуту. На второй строчке оказался iPhone XR с показателем 7 часов 29 минут. Тройку замкнул новый iPhone SE, который отключился через 6 часов 12 минут.

Предшественник iPhone SE 2-го поколения, iPhone 8 с идентичным аккумулятором емкостью 1812 мАч, отключился значительно раньше. Он проработал 5 часов 8 минут. Ниже расположились iPhone SE 1-го поколения — 4 часа 33 минуты, iPhone 7 — 3 часа 55 минут и iPhone 6s — 3 часа 51 минута.

Таким образом, появилось очередное подтверждение тому, что время работы iPhone SE 2-го поколения без подзарядки увеличилось по сравнению с iPhone 8. Примечательно, что Apple указывает в официальных спецификациях нового iPhone SE, что он работает «примерно столько же, сколько iPhone 8».

Источник: YouTube.

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