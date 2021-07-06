Все четыре iPhone 14 будут оснащены LTPO-дисплеями с адаптивной частотой обновления

Ждем до 2022 года.

Портал TheElec, сославшись на своих информаторов, пишет, что все четыре смартфона серии iPhone 14 смогут похвастаться OLED-дисплеями, выполненными по технологии LTPO. То есть, частота обновления будет адаптивной, от 0 до 120 Гц. А как же Айфоны 13? Тут, увы, iPhone 13 и 13 mini скорее всего таких панелей не получат, лишь iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. У простых айфонов будут такие же экраны, как у iPhone 12 и 12 mini. Да, 60-герцовые…

Жаль. Почему так? Все потому, что Samsung попросту не сможет поставлять достаточное количество LTPO-дисплеев. Поэтому их Apple припасет для дорогих айфонов. А вот в 2022 году такие экраны сможет также поставлять LG. Именно LG Display, если верить инсайдерам, станет главным поставщиком LTPO-панелей для купертиновцев.

Напомним, что в 2022 году, если верить господину Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple представит базовый iPhone 14, большой iPhone 14 Max, премиальный iPhone 14 Pro и гигантский iPhone 14 Pro Max. Компактного iPhone 14 mini не ждите.

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