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Все цвета и конфигурации накопителя iPhone 13 и iPhone 13 Pro

10 Сен, 2021

Все цвета и конфигурации накопителя iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Рассказываем.

Онлайн-магазин KTC раскрыл, в каких цветах будут продаваться смартфоны серии iPhone 13. Кроме того, были названы варианты с разным объемом флеш-памяти.

Итак, базовый iPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны в:

  • Белом;
  • Черном;
  • Синем;
  • Фиолетовом;
  • Красном;
  • Розовом.

А зеленого, увы, не будет. Что касается iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, то расцветки следующие:

  • Черный;
  • Серебристый;
  • Золотой;
  • Бронзовый.

Тихоокеанского синего нет, как и черного графита.

А память? У iPhone 13 и 13 mini:

  • 64 ГБ;
  • 128 ГБ.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max:

  • 128 ГБ;
  • 512 ГБ;
  • 1 ТБ.

Презентация линейки iPhone 13 состоится 14 сентября.

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