Все цвета и конфигурации накопителя iPhone 13 и iPhone 13 Pro
Рассказываем.
Онлайн-магазин KTC раскрыл, в каких цветах будут продаваться смартфоны серии iPhone 13. Кроме того, были названы варианты с разным объемом флеш-памяти.
Итак, базовый iPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны в:
- Белом;
- Черном;
- Синем;
- Фиолетовом;
- Красном;
- Розовом.
А зеленого, увы, не будет. Что касается iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, то расцветки следующие:
- Черный;
- Серебристый;
- Золотой;
- Бронзовый.
Тихоокеанского синего нет, как и черного графита.
А память? У iPhone 13 и 13 mini:
- 64 ГБ;
- 128 ГБ.
iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max:
- 128 ГБ;
- 512 ГБ;
- 1 ТБ.
Презентация линейки iPhone 13 состоится 14 сентября.
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