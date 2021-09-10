Все цвета и конфигурации накопителя iPhone 13 и iPhone 13 Pro

Рассказываем.

Онлайн-магазин KTC раскрыл, в каких цветах будут продаваться смартфоны серии iPhone 13. Кроме того, были названы варианты с разным объемом флеш-памяти.

Итак, базовый iPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны в:

Белом;

Черном ;

; Синем ;

; Фиолетовом ;

; Красном ;

; Розовом .

А зеленого, увы, не будет. Что касается iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, то расцветки следующие:

Черный ;

; Серебристый ;

; Золотой ;

; Бронзовый .

Тихоокеанского синего нет, как и черного графита.

А память? У iPhone 13 и 13 mini:

64 ГБ;

128 ГБ.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max:

128 ГБ;

512 ГБ;

1 ТБ.

Презентация линейки iPhone 13 состоится 14 сентября.

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