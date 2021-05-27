Все iPhone 13 получат камеры со стабилизацией, как у iPhone 12 Pro Max

Правильное решение.

Авторитетное издание DigiTimes, сославшись на свои источники, пишет, что все четыре iPhone 13 получат камеры с продвинутой системой оптической стабилизации со сдвигом всей матрицы. В серии iPhone 12 такая технология используется исключительно во флагманской модели iPhone 12 Pro Max.

Работает это так — когда вы фотографируете, а руки трясутся, умная электроника смещает объектив в сторону противоположную тряске. Происходит это мгновенно и незаметно. Кадр получается четкий и качественный, никаких шумов или размытия.

Смартфоны серии iPhone 13, судя по всему, станут своего рода идеальными iPhone 12 — с улучшенными камерами, большей автономностью, продвинутыми дисплеями (даешь 120 Гц!) и, если повезет, Touch ID плюсом к Face ID. Ждем 13 сентября.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)