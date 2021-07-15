Все iPhone 13 получат модуль Wi-Fi 6E
Еще одно нововведение.
Портал DigiTimes, который во вранье не замечен, утверждает, что все четыре смартфона серии iPhone 13 оснастят продвинутыми модулями Wi-Fi 6E. Для чего это нужно? Чтобы Wi-Fi работал быстрее и стабильнее, без обрывов и тормозов.
Ну и с Wi-Fi 6E ловить беспроводные сети айфоны будут дальше. Wi-Fi 6E, к слову, также поддерживает частоту 6 ГГц. А это не только увеличенная скорость и быстрая загрузка (как из сети, так и в нее). Наконец, новым айфонам другие девайсы, подключенные к этому же Wi-Fi, мешать почти не будут.
Но главный недостаток — вам потребуется подключиться к самой сети Wi-Fi 6E, которых в РФ не так уж много…
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