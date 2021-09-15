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Все iPhone 13 толще и тяжелее, чем их аналоги поколения iPhone 12

15 Сен, 2021

Все iPhone 13 толще и тяжелее, чем их аналоги поколения iPhone 12

«Разъелись».

Выяснилось, что новые iPhone 13 тяжелее и толще, чем iPhone 12. Связано это может быть только с тем, что внутри находятся аккумуляторы большей емкости.

Разница следующая:

  • iPhone 13 mini весит 141 г — iPhone 12 mini весит 135 г;
  • iPhone 13 весит 174 г — iPhone 12 весит 164 г;
  • iPhone 13 Pro весит 204 г — iPhone 12 Pro весит 189 г;
  • iPhone 13 Pro Max весит 240 г — iPhone 12 Pro Max весит 228 г;

Что касается толщины, то все iPhone 13 выросли до 7,65 мм. У iPhone 12 было 7,4 мм.

Существенно.

Почитать о новых айфонах вы можете по следующим ссылкам:

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