Все iPhone 13 толще и тяжелее, чем их аналоги поколения iPhone 12
«Разъелись».
Выяснилось, что новые iPhone 13 тяжелее и толще, чем iPhone 12. Связано это может быть только с тем, что внутри находятся аккумуляторы большей емкости.
Разница следующая:
- iPhone 13 mini весит 141 г — iPhone 12 mini весит 135 г;
- iPhone 13 весит 174 г — iPhone 12 весит 164 г;
- iPhone 13 Pro весит 204 г — iPhone 12 Pro весит 189 г;
- iPhone 13 Pro Max весит 240 г — iPhone 12 Pro Max весит 228 г;
Что касается толщины, то все iPhone 13 выросли до 7,65 мм. У iPhone 12 было 7,4 мм.
Существенно.
Почитать о новых айфонах вы можете по следующим ссылкам:
- iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
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