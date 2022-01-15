Все iPhone 14 получат по 6 ГБ ОЗУ и экраны с частотой обновления 120 Гц

И базовые и премиальные.

Аналитик Джэфф Пу из заявил, что абсолютно все Айфон 14 получат по 6 ГБ ОЗУ и 120-герцовые экраны.. И базовый Айфон 14, и большой Айфон 14 Макс, и премиальный Айфон 14 Про и топовый Айфон 14 Про Макс.

Но камеры на 48 Мп достанутся лишь дорогим Айфон 14 Про и 14 Про Макс. У Айфон 14 и 14 Макс датчики будут другими, вероятно, 12-мегапиксельными. Но, возможно, что Apple решит использовать некие другие сенсоры, о которых мы пока не знаем.

Также сообщается, что у Айфон 14 и 14 Макс в базе будет всего 64 ГБ флеш-памяти. А вот прошки стартуют даже не со 128 ГБ, а с 256 ГБ!

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