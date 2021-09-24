Все iPhone и iPad с поддержкой iOS 12.5.5

iOS 12.5.5 вышла 23 сентября 2021.

Apple продолжает поддержку старых Айфонов и Айпэдов, закрывая проблемные места в системе безопасности. Не поленитесь и вы обновить свои добрые старые яблочные устройства, чтобы они продолжали работать верой и правдой.

iOS 12.5.5 — какие Айфоны поддерживает

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 plus

iOS 12.5.5 — какие Айпэды поддерживают

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

Также iOS 12.5.5 можно установить на iPod touch 6.

Для обновления поставьте Айфон или Айпэд на зарядку в зоне действия стабильного Wi-Fi. После того, как iPhone или iPad зарядится более, чем на 50% зайдите в «Настройки» → «Основные» → «Обновление ПО» и нажмите «Загрузить и установить». А перед этим рекомендуем выполнить резервные копирования данных ваших яблочных друзей в iCloud или на компьютер.

Вот и все! Пусть ваши пять эски, шестерки и шестерки с плюсом и дальше радуют своей надежной работоспособностью!

Пишите, пожалуйста, в комментариях какие из перечисленных выше устройств есть у вас, как долго и в каком они сейчас состоянии.

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