Все новинки Apple 2020 – iPad 8, iPad Air 4, Apple Watch SE, Apple Watch 6, Apple One, Fitness+

К сожалению iPhone 12 не анонсировали, но мы уже многое про него знаем.

Apple анонсировала новинки на осенней презентации 15-го сентября. Мероприятие прошло полностью в онлайн режиме из-за непростой эпидемиологической обстановке в мире. Самым ожидаемым на этой презентации был новый Айфон 12, но именно его и не показали. По всей видимости, задержки в производстве новых моделей Айфонов из-за COVID-19 вынудили Apple отступить от своей многолетней традиции.

На презентации были представлены две новые модели умных часов Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE, новый планшет Apple iPad 8 и его более мощная версия iPad Air 4. Также были представлен сервис подписки Apple One, объединяющий оплату за сервисы Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud. И еще один новый сервис – Apple Fitness+, позволяющий подписываться на тренировки любого уровня сложности под музыку из Apple Music.

Итак, на презентации Apple представила 4 новых девайса и 2 новых сервиса. Обо всем по порядку.

iPad 8

Это новый iPad 8-го поколения c Retina-дисплеем с диагональю 10.2 дюйма, но со старым 64-битным процессором A12 Bionic, который был установлен еще в iPhone Xs (модель 2018 года). Зато по демократичной цене по меркам Apple – от 29 990 руб. iPad 8 поддерживает стилус Apple Pencil (1-го поколения), работает с полноразмерной клавиатурой Smart Keyboard и поддерживает клавиатуры от Logitech (например, клавиатуры Combo Touch с трекпадом и Rugged Combo). Подключение клавиатуры к iPad 8 осуществляется через интерфейс Smart Connector. Как сказал на презентации Apple Тед Мерендино, отвечающий за разработку iPad – “… и все это в тонком легком корпусе по доступной цене”.

Форм-фактор обновленного iPad 8 в точности такой же, как и у его предшественника iPad 7-го поколения. Чип A12 Bionic от iPhone Xs на самом деле все еще мощный даже в 2020-м году – с 6-ядерным центральным процессором и 4-ядерным графическим процессором. В Apple заявили, что по сравнению с iPad 7 процессор нового iPad 8-го поколения на 40% быстрее, а обработка графики происходит быстрее в 2 раза. Процессор A12 Bionic содержит внутри себя 8-ядерный нейропроцессор Neural Engine, использующийся для машинного обучения и способен выполнять до 5 триллионов операций в секунду.

iPad 8-го поколения значительно превосходит конкурентов – он быстрее любого самого продаваемого ноутбука на базе Windows в 2 раза, в 3 раза быстрее самых продаваемых планшетов на базе Android и в 6 раз быстрее самых продаваемых Chromebook.

Фото и видео на iPad 8

Задняя камера iPad 8 на 8 Мп с диафрагмой f/2.4, может снимать HD‑видео 1080p с частотой 30 кадров в секунду. Фрональная камера на 1.2 Мп с фокусом f/2.4 для FaceTime HD.

Адаптер для зарядки в iPad 8 – USB-C вместо привычного многим Lightning-разъема. В комплекте идет переходник c USB-C на Lightning.

Все возможности iPad 8-го поколения раскрываются вкупе с прошивкой iPadOS 14, с которой он сразу и поставляется.

Например при работе стилусом Apple Pencil на iPad 8 есть режим распознавания рукописного текста, позволяющий мгновенно переводить рукописный текст в печатный. Также iPad 8 распознает фигуры и поэтому даже небрежно нарисованные от руки стилусом круги или звезды или другие фигуры быстро распознаются и превращаются Айпэдом 8 в четкие формы. Режим умного выбора (Smart Selection) понимает разницу между рукописными буквами и рисунками.

Рукописные заметки на iPad 8 легко преобразовать в печатный текст и вставить в любое другое приложение.

Цены на iPad 8

На выбор 3 цвета – “серый космос”, серебристый и золотой (как и у предыдущего iPad 7).

iPad 8 32 ГБ с Wi-Fi – 29 990 руб.

iPad 8 32 ГБ Wi-Fi + Cellular – 41 990 руб.

iPad 8 128 ГБ с Wi-Fi – 38 990 руб.

iPad 8 128 ГБ Wi-Fi + Cellular – 59 990 руб.

iPad 8 с поддержкой СИМ-карт (4G LTE) также поддерживает и электронные СИМ-карты eSIM. Размер поддерживаемых СИМ-карт – nanoSIM (поддерживается Apple SIM).

В продаже с 18 сентября.

iPad Air 4

Планшет iPad Air 4-го поколения – полноценная новинка, хотя внешне сильно напоминает iPad Pro. У iPad Pro 4 Liquid Retina дисплей с диагональю 10.9 дюйма на всю переднюю панель с поддержкой технологии True Tone, c широким цветовым охватом (P3) и антибликовым покрытием. Разрешение дисплея 2360 x 1640 и это более чем 3,8 миллиона пикселей.

Работает планшет на базе новейшего процессора A14 Bionic. Именно он и обеспечивает значительный скачок в производительности нового планшета. A14 Bionic создан на новейшей пятинанометровой технологии, которую Apple использует впервые. Apple удалось уместить внутри этого процессора 11,8 миллиардов транзисторов. Вы только вдумайтесь в эту цифру! Это на 40% больше, чем было транзисторов в предыдущем 7-нанометровом чипе. A14 Bionic работает на 6 ядрах и в целом его производительность на 40% выше, чем у предыдущей модели iPad Air. В iPad Air 4 также реализована новейшая архитектура графического процессора, что позволяет Apple утверждать о превосходстве графики по производительности в 2 раза по сравнению с обычными ноутбуками.

Внутри процессора A14 Bionic работает 16-ядерный нейропроцессор Neural Engine, способный выполнять 11 триллионов операций в секунду. Благодаря этому улучшенному нейропроцессору машинное обучение стало почти вдвое быстрее по сравнению с предыдущим поколением. Кроме того, центральный процессор оптимизирован ускорителями машинного обучения второго поколения, впервые установленными на iPad. Это позволяет ускорять часто используемое при машинном обучении умножение матриц в 10 раз по сравнению с предыдущим iPad Air.

Интересной особенностью планшета является сканер отпечатков пальцев Touch ID – он встроен в верхнюю кнопку включения питания на iPad Air 4. Apple впервые применяет такое решение. Перенос кнопки Touch ID на верхнюю грань позволил увеличить полезную площадь дисплея. Если вы на предыдущих iPad привыкли в настройках Touch ID добавлять отпечаток со своего большого пальца, то теперь надо будет как минимум добавлять указательный. Это полностью новый сканер отпечатка пальцев Touch ID. В нем используется линза из сапфирового стекла и датчик нового поколения, более эффективно считывающий все мельчайшие детали отпечатка пальца.

У iPad Air 4 целых 5 цветов корпуса. За предыдущие годы мы привыкли к ставшие уже стандартными для Apple цветам серебристый, “серый космос” и “розовое золото”. К ним теперь прибавились цвета зеленый и “голубое небо”.

Камеры iPad Air 4

Вокруг задней 12 Мп камеры iPad Air 4 (диафрагма f/1.8) сделана стильная объемная рамка. Не удивлюсь, если такие же объемные рамки появятся и у новых iPhone 12. Камера на задней панели поддерживает технологию Focus Pixels и позволяет снимать видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров в секунду, HD‑видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров в секунду и замедленное видео с разрешением 1080р и частотой 120 или 240 кадров в секунду. Есть кинематографическая стабилизация видео, но она работает только в режимах 1080p и 720p.

Фронтальная камера у iPad Air 4 – это FaceTime HD 7 Мп прежде всего для видеозвонков, поддерживает Smart HDR.

У 4-го Air разъём USB‑C и к нему при желании можно подключать камеру, монитор, жесткий диск и другие устройства. Скорость передачи через USC-C может достигать 5 ГБ в секунду – это в 10 раз больше, чем у предыдущего iPad Air 3. В комплект iPad Air 4 входит адаптер питания USB‑C мощностью 20 Вт.

Планшет Air 4 поддерживает стилус второго поколения Apple Pencil и подключение клавиатуры Magic Keyboard через интерфейс Smart Connector.

Надо отметить и отличный стереозвук нового iPad Air 4 тк для улучшения качества звука Apple переделали систему динамиков, которые теперь обеспечивают гораздо лучший стереозвук при горизонтальной ориентации планшета.

Да, чуть не забыл – iPad Air 4 поддерживает Wi-Fi 6.

Корпуса iPad Air 4 и корпуса iPad 8 изготавливаются из переработанного алюминия с целью нанесения минимального вреда окружающей среде. Коробки, в которых упаковываются эти Айпэды изготовлены из вторично переработанного древесного волокна или на базе сырья, полученного от лесных хозяйств, бережно относящихся к природопользованию. В материнских платах обоих новых моделей iPad используется переработанный оловянный припой и в них нет химически вредных веществ.

Цены на iPad Air 4

Всего 5 вариантов цвета корпуса: серый космос, серебристый, зелёный, розовое золото и голубое небо.

iPad Air 4 64 ГБ Wi-Fi – 55 900 руб.

iPad Air 4 64 ГБ Wi-Fi + Cellular – 67 900 руб.

iPad Air 4 256 ГБ Wi-Fi – 69 900 руб.

iPad Air 4 256 ГБ Wi-Fi + Cellular – 81 900 руб.

В продаже с октября 2020. При покупке нового iPad Air 4 вы получите бесплатно подписку на 1 год на сервис Apple TV+.

Apple Watch Series 6

На осенней презентации 2020 Apple сделала упор на Apple Watch 6, поставив этот девайс самым первым. Почему? Наверное потому, что Apple активно начали зарабатывать контентными сервисами (имею в виду Apple TV+, Apple Arcade) и в их планы входит продвинуть новый подписочный сервис спортивных видеоканалов с фитнес-инструкциями Apple Fitness+ (о нем найдете ближе к концу этой статьи). Забегая вперед скажу, что контентный сервис спортивной тематики Fitness+ создается именно для владельцев новых Apple Watch. Более того, при покупке новых Apple Watch компания Apple предоставит

Измерение уровня кислорода в крови

Особым дизайном Apple Watch Series 6 по сравнению с предыдущими моделями не выделяется. Зато есть абсолютно новая функция – измерение уровня кислорода в крови по плотности крови. Технология сама по себе не нова – кровяные сосуды подсвечиваются красными и инфракрасными лучами, при прохождении света через кровь происходит его частичное поглощение, а по количеству отраженного света Apple Watch Series 6 и рассчитывает концентрацию кислорода. Подобным образом работают пульсоксиметры.

Новое приложение “Кислород в крови” позволяет делать замер за 15 секунд. Series 6 может делать периодические измерения уровня кислорода и эти данные в приложении “Здоровье”.

Apple Watch Series 6 измеряют показатель МПК (максимальное потребление кислорода), на английском этот параметр называется VO 2 max (maximal oxygen consumption) . Apple Watch 6 могут уведомлять своего владельца при падении показателя VO2 max ниже допустимого уровня. Apple Watch 6 делает замеры уровня кислорода в крови в фоновом режиме. Это происходит незаметно для вас. Точно так же, как и измерение пульса.

Сам датчик измерения уровня кислорода состоит из 4-х светодиодов и 4-х фотодиодов, расположенных в задней панели часов, прилегающей к руке.

Например, если не снимать на ночь Series 6, то всю ночь Apple Watch будут делать замеры уровня кислорода в крови и сохранять показания в приложении “Здоровье”.

На осенней презентации Apple доктор Сумбул Ахмад Десаи (вице-президент, направление “Здоровье”) рассказала о важности показателя “насыщение крови кислородом” или SpO2 – это жизненно важный параметр. Можно сказать, что это ключевой показатель о дыхании и кровообращении человека. Предыдущие модели Apple Watch были полезны с точки зрения контроля здоровья тк позволяли измерять пульс и ритм сердца. Измерение насыщения крови кислородом – еще один важнейший показатель оценки здоровья. Если вспомнить про эпидемиологическую обстановку 2020 года, то именно с начала пандемии COVID-19 мы все стали узнавать про важность уровня кислорода в крови и про пульсоксиметрию.

При дыхании сердце и легкие работают вместе, чтобы доставить кислород по всему телу. Насыщение тела кислородом – один из ключевых показателей работы организма человека, общего состояния дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Этот показатель и измеряет пульсоксиметрия. Приложение “Кислород в крови” в Apple Watch Series 6 позволяет измерять насыщение крови кислородом прямо на запястье для самоконтроля и поддержания здоровья. Это еще один инструмент для улучшения качества жизни.

Много новых цветов

Apple Watch Series 6 – самая разноцветная линейка у Apple. Появились Series 6 с новым алюминиевым корпусом синего цвета, с обновленным классическим золотым корпусом из нержавеющей стали, с новым серо-черным стальным корпусом под названием Графит и впервые появились красные Apple Watch (PRODUCT)RED.

Новые циферблаты

Apple неплохо поработали над циферблатами и выкатили новые варианты дизайна. Например, новый циферблат “Гринвич” показывает одновременно время в нескольких часовых поясах, принимая во внимание ваше местоположение. Циферблат “Дайвер” позволяет засечь время с начала отсчета. Вдохновленный классическими гоночными часами циферблат “Хронограф Pro” содержит несколько шкал, в том числе и тахиметр для измерения скорости.

На циферблате “Типографика” цифры могут быть представлены тремя шрифтами, причем в четырех разных стилях и каждая комбинация идеально соответствует размеру циферблата. Более того, Apple совместно с художником Джеффом Макфетриджем разработали уникальные картинки для Apple Watch, миллионы комбинаций и каждая новая будет возникать при поднятии запястья с Series 6. Теперь есть и циферблат “Memoji”, куда можно установить свой любимый Memoji. Причем Memoji двигаются на часах и реагируют на прикосновения. А с помощью циферблата “Полосы” можно создавать комбинации цветов, например, в сочетании с цветами одежды. Есть циферблаты для серфингиста, для фотографа, для медработника и тд и тп. Персонализировать под себя Apple Watch – не проблема.

Высотометр

Еще одна новая функция Apple Watch Series 6 – встроенный высотометр, который показывает высоту над уровнем моря. Сомневаюсь, что эта функция будет востребована большинством, ну а кому-то реально пригодится. Высотометр в Series 6 включен всегда.

Монобраслет

Монобраслет – это цельный ремешок и потому его застегивать не нужно, но важно подобрать свой размер. На монобраслете нет ни застежек, ни пряжек, нет вообще никаких элементов. Это один непрерывный ремешок, сделанный из специального жидкого силикона.

Монобраслет растягивается, его легко надевать и снимать. Он прочный и водонепроницаемый и подходит для большинства случаев в жизни. На данный момент монобраслет представлен в 7 цветах.

Еще в Apple разработали плетеные монобраслеты и смотрятся они очень стильно. Его волокна сделаны из переработанного материала и переплетены с ультратонкими силиконовыми нитями. Плетеные монобраслеты будут представлены в пяти цветах.

Есть и монобраслеты из натуральной кожи, также безо всяких перетяжек или застежек.

Обновления для Apple Watch Nike

Появились спортивный ремешок и спортивный браслет в новых цветах, а также новый циферблат Nike.

Apple Watch Hermes

Apple разработала новый ремешок Attelage для Apple Watch Hermes.

Процессор Apple S6

Apple Watch Series 6 работает на базе процессора Apple S6. Это уникальный процессор, не имеющий аналогов. Он содержит мощный двухъядерный процессор, разработанный на базе процессора A13 Bionic. То есть Series 6 фактически работает на таком же мощном процессоре как и iPhone 11, только адаптированным под умные часы.

Always On дисплей

В Series 6 технология Always On дисплей стала еще лучше. Данные на часах в солнечную погоду теперь читаются легче, дисплей стал в 2,5 раза ярче при опущенном запястье.

Apple Watch для всей семьи

Теперь Apple Watch можно использовать для связи с близкими людьми. Например с детьми и пожилыми родственниками. До недавнего времени Apple Watch можно было использовать только в паре с Айфоном, но у них может его и не быть. Поэтому Apple реализовала настройку семейного доступа “Family Setup”. С этими настройками семейного доступа можно подключить к вашему iPhone часы детей или членов семьи, у которых может и совсем не быть телефона. И у них будет своя учетная запись.

Настройки семейного доступа будут работать в Apple Watch Series 4 и более новых моделях, причем в Apple Watch с сотовой связью.

К сожалению, в России не продаются Apple Watch с поддержкой СИМ-карт, поэтому семейный доступ у нас в полной мере реализовать не получится. А вот за страны, где купить Apple Watch с СИМ-картой не проблема, можно только порадоваться.

Функция семейного доступа будет работать в континентальном Китае, США, Франции, Германии, Японии, Гон-Конге, Польше, Швейцарии, Тайване, Великобритании. К концу года Apple планирует расширить список стран.

Цены на Apple Watch Series 6

Доступные варианты корпуса:

из алюминия серебристого цвета (спортивный ремешок)

из алюминия золотого цвета (спортивный ремешок)

из алюминия цвета “серый космос” (спортивный ремешок)

из алюминия синего цвета (спортивный ремешок)

из алюминия красного цвета (PRODUCT)RED (спортивный ремешок)

из алюминия серебристого цвета (спортивный ремешок Nike)

из алюминия цвета “серый космос” (спортивный ремешок Nike)

Apple Watch Series 6 40 мм – 36 990 руб.

Apple Watch Series 6 44 мм – 39 490 руб.

Продажи с октября 2020.

Помните, что для использования Apple Watch требуется iPhone 6s или новее с iOS 14 или новее.

Apple Watch SE

Apple Watch SE (Special Edition) – это умные часы от Apple, внешне такие же как и Apple Watch Series 6, но с другой начинкой и потому более дешевые.

Эти умные часы работают на базе процессора Apple S5, которые ранее устанавливались на Apple Watch Series 5. Тогда как у Apple Watch Series 6 установлен процессор Apple S6, фактически являющийся адаптированной версией процессора Apple A13 Bionic от iPhone 11. Если процессор S5 сравнить по скорости работы с Apple Watch Series 3 (эта модель все еще официально продается), то мы увидим выигрыш в производительности в 2 раза.

В Apple Watch SE есть такой же акселерометр, гироскоп, компас и высотометр как в Series 6. Apple SE также поддерживает обнаружение падения. Но в Apple Watch SE нет функции определения уровня насыщения кислорода.

Цены на Apple Watch SE

Доступные варианты корпуса:

из алюминия серебристого цвета (спортивный ремешок)

из алюминия золотого цвета (спортивный ремешок)

из алюминия цвета “серый космос” (спортивный ремешок)

из алюминия серебристого цвета (спортивный ремешок Nike)

из алюминия цвета “серый космос” (спортивный ремешок Nike)

Apple Watch SE 40 мм – 24 990 руб.

Apple Watch SE 44 мм – 27 490 руб.

В продаже появятся позже (информация будет обновлена сразу, как станет известна дата выхода Apple Watch SE).

Apple Fitness+

В Apple заметили, что одно из самых популярных приложений Apple Watch – это “Тренировка” и что владельцы умных часов любят наблюдать за показаниями Apple Watch во время тренировок, поглядывая на запястье. В результате придумали сервис Apple Fitness+, мотивирующий поддерживать себя в хорошей физической форме.

Сервис Apple Fitness+ это видео фитнес-тренировок для людей любого уровня подготовленности – он совсем новичков до опытных атлетов. Все спортивные видео-занятия проводятся опытными тренерами и сопровождаются музыкой из Apple Music.

Чтобы использовать Apple Fitness+, нужно обязательно быть владельцем умных часов Apple Watch. При этом сервис совместим со всеми устройствами Apple, включая iPad, iPhone, Apple TV.

Как это работает? Например, вы занимаетесь перед своим iPad, на котором идет видео-занятие с фитнес-инструктором. На руке у вас одеты умные часы и ваши данные с Apple Watсh в реальном режиме времени будут отображаться в углу планшета: время, количество сожженных калорий, пульс, пройденное расстояние, кольцо активности и тд. Эти параметры могут показываться не только на iPad, но и на вашем iPhone или Apple TV. А если, например, во время тренировки ваш видео-тренер спросит показания пульса, то в этот момент данные с Apple Watch в углу iPad станут крупнее. Чтобы вы, продолжая занятия, увидели их сразу не отвлекаясь от фитнеса.

Если вам во время тренировки под видео удасться закрыть кольцо активности, то на экране увидите поздравления с этим. По завершении тренировки на экране iPad, iPhone или Apple TV будет полный отчет, все данные с Apple Watch появятся на экране соответствующего устройства.

Тренировки можно выбирать с iPad или с iPhone или с Apple TV. При включении любой тренировки из каталога будет запущено приложение “Тренировка” на ваших Apple Watch в соответствующем режиме (“Бег”, например).

Apple обещают большой каталог качественных фитнес-тренировок в Fitness+ с лучшими тренерами мира. Это и тренировки по йоге, велотренировки, танцы, ходьба и бег на беговой дорожке, силовые тренировки, тренировка мышц кора, высокоинтенсивные интервальные тренировки, гребля и даже тренировки на расслабление. Всего в Apple Watch предусмотрено 10 разных типов тренировок. Большинство тренировок в Apple Fitness+ не подразумевает наличие у вас какого-либо особенного спортивного оборудования. И заниматься можно где угодно: дома, на улице, в спортзале и пр.

Если вы подписаны не только на Apple Fitness+, но и на Apple Music, то сможете сохранять плей-листы с Fitness+ себе.

Каждую неделю Apple будет готовить с командой профессиональных тренеров новые интересные программы по разным направлениям, чтобы подогревать интерес к сервису. А умные подсказки будут подбирать наиболее подходящие тренировки именно для вашего уровня.

Похоже на то, что Apple хочет сделать из Fitness+ идеального помощника для тренировок. Не останутся ли многие фитнес-тренеры без работы?

Цена Apple Fitness+

Стоимость месячной подписки Fitness+ составляет 9.99 долларов, а при оплате на 1 год – $79.99. При этом вся семья до 5 человек включительно сможет использовать этот сервис.

Fitness+ будет запущен сначала в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, США и Великобритании.

В других странах Fitness+ обещают запустить к концу года. Про то, будет ли сервис работать в России на презентации сказано не было. А вы бы оформили подписку на Fitness+ (пишите в комментариях)?

Кстати, при покупке новых Apple Watch компания Apple предоставляет Fitness+ на 3 месяца бесплатно.

Apple One

Apple придумали, как заработать больше на своих сервисах и одновременно с этим дать сэкономить подписчикам. Сервис Apple One позволяет платить сразу за Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud. Всего 2 вида подписки – “индивидуальная” для одного человека и “семейная”, рассчитанная до 5 человек.

Цена на Apple One в России

«Индивидуальная подписка» Apple One стоит 365 руб в месяц

Включает подписку на сервисы: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 50 ГБ места в iCloud.

Индивидуальной подпиской может пользоваться 1 человек.

«Семейная подписка» Apple One стоит 525 руб в месяц

Включает подписку на сервисы: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, 200 ГБ места в iCloud.

Семейной подпиской могут пользоваться до 5 человек.

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