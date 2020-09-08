Все о бюджетном Xiaomi Poco X3

Компания Xiaomi запустила в продажу бюджетный смартфон Poco.

7 сентября всемирно известный технологический бренд Xiaomi презентовал свою новинку. Смартфон Poco X3 NFC оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 732G. Сверхчувствительный экран DotDisplay имеет диагональ 6,67 дюймов и поддерживает разрешение изображения Full HD+. Производитель предлагает два варианта оперативной памяти на 64 и 128 Гб. Если и этого объема будет недостаточно, пользователь сможет вставить карту памяти в гибридный слот для SIM-карты. Смартфон имеет и фронтальную 20-мегапиксельную камеру.

С тыльной стороны у Poco X3 расположена четверная камера с 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX682, что позволит сделать отличные снимки. Пользователей приятно удивит и то, что смартфон сможет обходиться без подзарядки до двух недель за счет мощного аккумулятор емкостью 5160 мАч. Разработчики сделали основной акцент на функциональность и практичность Poco X3, дизайн смартфона разработан в стиле минимализма.

Технологичный и бюджетный гаджет уже доступен для продажи. Poco X3 можно заказать на AliExpress за 15 500 и 19 500 рублей.

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