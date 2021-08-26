Все решено! Новые iPhone называются iPhone 13 — фото упаковочных наклеек
Изменений не будет.
Все, прочь слухи. Никаких iPhone 12s не будет. Видимо, от выпуска S-моделей в Apple решили вовсе отказаться. Их ведь не было со времен iPhone Xs, довольно давно. То же касается и новой линейки. Называться она будет именно iPhone 13 (на зло суеверным недоброжелателям числа 13).
Откуда знаем? Источники из Китая опубликовали снимки наклеек розничных упаковок iPhone 13. Там то и написано о финальном наименовании.
Главные нововведения серии хорошо известны:
- Круче камеры.
- Больше батареи.
- Меньше челки.
- Дисплеи с частотой обновления от 1 до 120 Гц (только для Про и Про Макса).
- Версии на 1 ТБ (тоже для дорогих моделей).
- Face ID, способный узнавать в маске.
Что почитать? Конечно, о новых айфонах.
- iPhone 13 mini: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13 Pro Max: цена, дата выхода, характеристики
- iPhone 13: дата выхода, цена, характеристики
- iPhone 13 Pro: дата выхода, цена в России, характеристики, фото
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