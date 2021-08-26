Все решено! Новые iPhone называются iPhone 13 — фото упаковочных наклеек

Изменений не будет.

Все, прочь слухи. Никаких iPhone 12s не будет. Видимо, от выпуска S-моделей в Apple решили вовсе отказаться. Их ведь не было со времен iPhone Xs, довольно давно. То же касается и новой линейки. Называться она будет именно iPhone 13 (на зло суеверным недоброжелателям числа 13).

Откуда знаем? Источники из Китая опубликовали снимки наклеек розничных упаковок iPhone 13. Там то и написано о финальном наименовании.

Главные нововведения серии хорошо известны:

Круче камеры. Больше батареи. Меньше челки. Дисплеи с частотой обновления от 1 до 120 Гц (только для Про и Про Макса). Версии на 1 ТБ (тоже для дорогих моделей). Face ID, способный узнавать в маске.

Что почитать? Конечно, о новых айфонах.

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