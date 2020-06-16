Все российские школы оборудуют камерами с распознаванием лиц и подключением к платформе «Оруэлл»

Внедрение уже происходит.

Во всех российских школах будут установлены камеры, которые будут подключены к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell («Оруэлл»). Камеры будут способствовать повышению безопасности детей в школах и выявлению посторонних людей в помещениях.

Платформа Orwell способна определять людей, чьи лица не занесены в базу данных. За счет этого система видеонаблюдения может распознавать злоумышленников. Кроме этого, платформа имеет возможности по обнаружению забытых предметов, возгораний и задымления.

Во внедряемой в российские школы системе видеонаблюдения будет включена система распознавания лиц от NtechLab. С ее помощью может выполняться учет рабочего времени. Также система способна заменить перекличку в классах.

В NtechLab подчеркнули, что занести человека в базу данных для определения лица можно только с его письменного согласия.

Источник: Ведомости.

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