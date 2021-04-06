Все в восторге от iOS 14 — она установлена на 90% айфонов
Великолепный прием изумительной ОС.
iOS 14, вероятно, лучшая iOS за все время существования мобильной операционной системы Apple. Она быстрая (даже на стареньких iPhone 6S и SE первого поколения), удобная, с кучей полезных фишек. И пользователи оценили ее по достоинству. Сообщается, что она (и ее сестра-близняшка iPadOS 14) установлена на 90% совместимых устройств.
То есть, почти все iPhone, начиная с 6S и SE и заканчивая 12-ой серией, работают на iOS 14.
И на это потребовалось менее 7 месяцев! Интересно, а ждет ли такой успех iOS 15? Узнаем примерно через год. Ну а покажут новую iOS в июне.
Пока же мы с нетерпением ждем iOS 14.5 с кучей новых фишек. О ее сроках появления мы сегодня уже писали.
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