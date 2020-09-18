Vsmart Joy 3+ — самый доступный смартфон с NFC

Скоро он поступит в продажу в России.

Вьетнамская компания VinSmart анонсировала смартфон Vsmart Joy 3+. Вот главные причины обратить на него внимание.

Любителям фотографии, определённо, понравится такая функция, как тройная камера с функцией AI. Она позволяет получать хорошие снимки даже в тёмное время суток. Если конкретнее, основной модуль камеры – 13 Мп, широкоугольный – 8 Мп и также модуль 2 Мп для создания эффекта боке.

Вторая отличительная особенность – большой объём аккумулятора, а именно 5000 мАч. Благодаря этому из смартфона можно выжать максимум автономности, а именно: до 143 часов непрерывного прослушивания музыки, 25 часов просмотра видео на YouTube или 48 часов непрерывных разговоров. Несмотря на такой объём батареи, заряжается смартфон очень быстро.

Vsmart Joy 3+ работает на вьетнамской операционной системе VOS 3.0, которая объединяет простоту Android 10 и собственные разработки компании VinSmart. К примеру, в новом телефоне сделан акцент на безопасность: смартфон понимает, смотрите ли вы на экран — при отводе взгляда пользователя, девайс закрывает личный контент фиктивным изображением.

Также в Joy 3+ был добавлен модуль NFC. Это значит, что платить смартфоном стало проще. Помимо этого, телефон можно удобно и быстро разблокировать с помощью датчика отпечатка пальца на задней панели. Joy 3+ оснащён технологией распознавания лиц.

Vsmart Joy 3+ будет поставляться в Россию в трёх актуальных цветах: черный оникс, пурпурный топаз и белый перламутр. Купить Joy 3+ можно будет всего за 9 990 руб.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)