Встречаем официальные изображения Redmi Note 9 Pro 5G

Выглядит очень неплохо.

Redmi представят новую линейку смартфонов Redmi Note 9 уже в этот четверг. Всего в нее войдут три модели. По словам директора Redmi Лу Вейбинг утверждает, что смартфоны в линейке Redmi Note 9 будет оснащена камерой, которая никогда не использовалась ни на одном другом мобильном гаджете.

Если верить утечкам, устройство будет комплектоваться 108-мегапиксельным объективом от Samsung HM2. Но самое важное, что в компании представили официальный дизайн устройства.

После просмотра на изображение, напрашиваются выводы о том, что Redmi Note 9 Pro 5G очень похож на Mi 10T Lite в расцветке Rose Gold Bleach. Задняя часть устройства выполнена из антибликового покрытия AG.

На правой части корпуса расположилась качель регулировки громкости и сканер отпечатков пальцев. Модуль комплектуется четырьмя камерами и светодиодной вспышкой.

Но что о технических характеристиках? Они весьма неплохи. Redmi Note 9 Pro 5G комплектуется 6,67-дюймовым ЖК-дисплеем с IPS матрицей, Full HD + разрешением и частотой 120 Гц.

Внутри используется чип Snapdragon 750G. Емкость аккумулятора составит 4820 мА*ч, также присутствует поддержка быстрой зарядки на 33 Вт. Устройство будет работать под управлением ОС Android 10 с оболочкой MIUI 12.

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