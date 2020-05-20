Встречайте Redmi 10X. Бюджетный смартфон нового поколения засветился на фото

Нас ждем мощная новинка!

Новый бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 10X впервые засветился в интернете на официальных изображениях. Иллюстрации раскрыли дизайн и ключевые особенности амбициозной новинки.

Redmi 10X оснащен 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и узкими рамками по периметру. За производительность модели отвечает новейший процессор MediaTek Dimensity 820 с интегрированным 5G-модемом. Redmi 10X станет одним из самых дешевых смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

Объем оперативной памяти смартфона — до 8 ГБ, встроенной — до 256 ГБ. Емкость аккумулятора Redmi 10X составляет 4420 мАч. «Из коробки» смартфон будет работать под управлением Android 10 с установленной программной оболочкой MIUI 11. Новая версия оболочки MIUI 12 станет доступна для Redmi 10X по меньшей мере в июле 2020 года.

Цена Redmi 10X пока не раскрыта. Анонс смартфона состоится на следующей неделе, 26 мая.

Источник: GC.

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