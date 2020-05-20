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Встречайте Redmi 10X. Бюджетный смартфон нового поколения засветился на фото

20 Май, 2020

Встречайте Redmi 10X. Бюджетный смартфон нового поколения засветился на фото

Нас ждем мощная новинка!

Новый бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 10X впервые засветился в интернете на официальных изображениях. Иллюстрации раскрыли дизайн и ключевые особенности амбициозной новинки.

Redmi 10X оснащен 6,57-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и узкими рамками по периметру. За производительность модели отвечает новейший процессор MediaTek Dimensity 820 с интегрированным 5G-модемом. Redmi 10X станет одним из самых дешевых смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения.

Объем оперативной памяти смартфона — до 8 ГБ, встроенной — до 256 ГБ. Емкость аккумулятора Redmi 10X составляет 4420 мАч. «Из коробки» смартфон будет работать под управлением Android 10 с установленной программной оболочкой MIUI 11. Новая версия оболочки MIUI 12 станет доступна для Redmi 10X по меньшей мере в июле 2020 года.

Цена Redmi 10X пока не раскрыта. Анонс смартфона состоится на следующей неделе, 26 мая.

Источник: GC.

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