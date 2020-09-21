Вся мощность TSMC по выпуску 5-нм чипов для iPhone 12 была забронирована Apple

Теперь тайваньская компания будет выпускать 5-нм чипы только для них.

И Samsung, и TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) в этом году запустили производство 5-нанометровых чипов. Судя по дошедшей информации, к концу года TSMC переключится на производство чипов только для Apple.

Производитель полупроводников будет, предположительно, делать чипы для iPhone 12, iPad Air 4, 5G iPad Pro и для новой модели MacBook, которая скоро должна выйти.

Сообщается, что в этом году TSMC выпустит 80 миллионов процессоров A14 Bionic для Apple 12. Компания Apple считается самым крупным покупателем чипов TSMC и источником 20% их дохода в 2019 году. Возможно, это объясняет тот факт, что производитель полупроводников решил отдать предпочтение именно этой фирме.

На данный момент производство iPhone 12 идёт медленно, но ожидается, что в конце этого месяца и начале октября процесс создания нового девайса ускорится. Что касается новых планшетов, ожидается, что в период с сентября по декабрь будет произведено около 27 миллионов iPad.



У нового процессора от TSMC, как сообщается, скорость будет повышена на 15%, а эффективность батареи – на 30%. Пока что неизвестно, насколько ощутимо это отразится на работе iPhone 12 по сравнению с iPhone 11.

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